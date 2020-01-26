أهالي قرى جنين الغربية للمسؤولين: أنقذوا حياتنا من شارع الموت!

جنين- وطن- محمد عتيق: بإغلاق الشارع الرئيسي الذي يربط القرى الغربية بمدينة جنين، والمعروف باسم شارع حيفا، احتج أهالي قرى غرب مدينة جنين، السبت، على المماطلة في إصلاح الشارع وتوقف العمل به.

وكان قد بدأ العمل في الشارع قبل ما يقارب العامين، حتى أصبح يطلق عليه "شارع الموت"، لكثرة الحوادث التي تقع في المنطقة.

وفرقت الأجهزة الأمنية الاعتصام بعدما أغلق المحتجون الشارع بالاطارات المطاطية، وأشعلوا النار فيها، ما أدى إلى حدوث أزمة خانقة على الشارع الذي يربط ما يقارب 10 قرى بالمدينة.

وطالب المحتجون المسؤولين بالتدخل العاجل لإعادة العمل في شارع حيفا، في مدة أقصاها يومين، حتى لا تفقد أرواح أخرى بسبب الشارع، بخاصة بعد وقوع عدة حوادث، خلفت وفيات وجرحى على شارع الموت.

وقال الشاب محمد ناظم زايد لـ وطن، إن ابن عمه تعرض لحادث سير، حين كان يقود دراجة نارية، أدخل على أثره للمشفى منذ فترة ولا يزال في غيبوبة حتى الآن، دون تحريك أي ساكن من المسؤولين".

ويضيف زايد" ناشدنا كافة المسؤولين دون جدوى، تلقينا وعودات دون تنفيذ سواء باصلاح الشارع او المساعدة في علاج ابن عمي، الذي ليس اول من يتعرض لحادث بسبب الشارع، وإذا استمر هذا الحال سنفقد ارواحا اخرى على هذا الشارع".

من جهة أخرى، خسائر فادحة الحقت بالمركبات نتيجة المماطلة في اصلاح شارع حيفا جنين "شارع الموت"، ولا سيما اصحاب المواصلات العامة هم اكثر المتضررين من الشارع.

وقال محمود طحاينة من السيلة الحارثية: "تتعطل السيارات كثيرا نتيجة الشارع غير المؤهل بسبب توقف العمل به منذ فترة طويلة، وتعطل اطارات السيارات، ومقودها، بالاضافة الى تعطل كثير من السيارات بسبب الحوادث، عدا الاصابات والضحايا".