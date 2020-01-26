إصابة فتيين بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

رام الله- وطن: أصيب فتيان، بأعيرة معدينة مغلفة بالمطاط، مساء اليوم الأحد، بمواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر المجاورة لمستوطنة "كرمي تسور"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضاف ان جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدينة المغلفة بالمطاط، تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة فتيين، أحدهما (17 عاما) في أعلى الصدر نقل بواسطة اسعاف الهلال الاحمر لإحدى المستشفيات القريبة، ووصفت حالته بالمستقرة، والآخر (16 عاما) في القدم، وعولج ميدانيا.