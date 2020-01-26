تخفيض حكم الأسير علي عيسى عاماً ونصف

وطن: أصدرت المحكمة العليا للاحتلال في القدس قراراً بالموافقة على تخفيض الحكم الصادر بحق الأسير المقدسي علي إبراهيم عيسى (22 عاماً) من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، عاماً ونصف ليصبح سبع سنوات ونصف بدل تسع سنوات.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الشاب عيسى 9/10/2015، ونقلته إلى التحقيق في المسكوبية، وبعد عدة شهور تم إطلاق سراحه بشرط الحبس المنزلي في قرية أبو غوش وليس في مسقط رأسه في صور باهر.

وأضاف بأن قوات الاحتلال بعد 10 شهور على قرار الحبس المنزلي أعادت اعتقاله بحجة أنه خرق الحبس المنزلي بعد أن اضطر للخروج للكشف عند الطبيب في صور باهر بعد معاناتاه من آلام شديدة.

وبعد عامين ونصف من الاعتقال أصدرت محكمة الاحتلال بحقه، حكما قاسياً بالسجن لمدة تسع سنوات، وغرامة مالية بقيمة 25 ألف شيقل، بعد إدانته مع عدد آخر من شبان القدس بالمشاركة في عملية رشق حجارة صوب مركبة أحد المستوطنين من مستوطنة "ارمون هنتسيف" الأمر الذي أدى إلى ارتكابها حادث وانقلابها ومقتل المستوطن.

وأشار إلى أن عائلة الأسير عيسى تقدمت باستئناف إلى محكمة الاحتلال، وبعد تأجيل عدة مرات وافقت على تخفيض حكمه من تسعة أعوام إلى سبع سنوات ونصف ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.