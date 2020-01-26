5 صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

وطن: سقطت 5 صواريخ، مساء الأحد، في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، دون تسجيل خسائر، حسب مصدر أمني.

وقال عقيد في شرطة بغداد، إن 5 صواريخ من نوع كاتيوشا، أطلقها مجهولون، مستهدفين السفارة الأمريكية التي تقع داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، ببغداد.

وأضاف أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، دون وقوع خسائر بشرية.

وهذا خامس هجوم من نوعه منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني الجاري.