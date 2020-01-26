عريقات: ضم دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية يعني انسحابها من تفاهمات أوسلو

وطن: قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن ضم دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية، يعني انسحابها من تفاهمات اتفاق أوسلو.

وفي تصريح له، الأحد، قال عريقات " إذا ما قرر نتنياهو أن يضم الأراضي الفلسطينية، هذا يعني انسحاب إسرائيل من تفاهم أوسلو، والاتفاقات الموقعة كافة، ما يعني أنه ستكون هناك محاولة لتدمير مبدأ حل الدولتين".

وأردف "عندها سيكون هناك مجال لفتح الأبواب أمام المطالبة بالمساواة بين جميع الناس من النهر إلى البحر، فهل هذا ما يريده نتنياهو؟".

وقال عريقات إن "الإدارة الأمريكية ماضية في تنفيذ صفقة القرن، وهي تصرّ على تهيئة الظروف والأجواء لتمريرها على دول المنطقة، من خلال الإجراءات والتدابير والقرارات والعقوبات، ومحاولة فرضها على شعبنا".

وأضاف "يبدو أن (الرئيس الأمريكي) ترامب يحاول صناعة السلام بين نتنياهو وبني غانتس(زعيم المعارضة الإسرائيلية)، حتى يتمكن ثلاثتهم من إملاء نظام ابرتهايد وشرعنة الاستيطان وإعلان الضم، للإجهاز على قضية الشعب الفلسطيني".