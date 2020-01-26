الامطار والفيضانات تودي بحياة 31 شخصا في مدغشقر

وطن: أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات القوية، المستمرة في مدغشقر للأسبوع الثاني على التوالي، إلى مصرع 31 شخصا على الأقل، فيما اعتبر ما يقرب من 10 آخرين في عداد المفقودين.

ونقلت محطة إذاعة RFI، اليوم الأحد، عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث الطبيعية، أن أكثر من 100 ألف شخص قد تضرروا من هذه الكارثة الطبيعية.

وأعلنت الحكومة، في 24 يناير، المناطق المتضررة كمنطقة كوارث وطنية، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لشعب مدغشقر.

وبسبب استمرار تدهور حالة الطقس، لا تزال المدارس والمحال التجارية مغلقة في الجزيرة، وتنعدم فيها مختلف الخدمات، كما تعطلت حركة المرور على الطرقات، بما في ذلك الرئيسية منها.

وأكثر المناطق تضررا من الأمطار والفيضانات، هي المناطق الشمالية والغربية، ويظهر المسح الجوي الذي جرى في الأيام الأخيرة، أن معظم حقول الأرز في الجزيرة، غرقت تحت المياه.

(تاس)