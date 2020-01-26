اتلاف 83 مركبة غير قانونية ببلدات ترقوميا ونوبا في الخليل

وطن: أتلف الشرطة اليوم وبإسناد من جهاز الأمن الوطني 83 مركبة غير قانونية كانت تسير في شوارع بلدات ترقوميا ونوبا قضاء الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وضمن جهود الشرطة المتواصلة للحد من ظاهرة المركبات غير القانونية، فقد نفذت الشرطة وبإسناد من جهاز الأمن الوطني اليوم نشاط شرطي في بلدات ترقوميا ونوبا جرى خلاله إتلاف 83 مركبة غير قانونية كانت تسير في شوارع هذه البلدات".

وأضافت بأن عملية الاتلاف تمت بعد التأكد من عدم قانونية هذه المركبات وصلاحيتها للسير على الطرقات، كما وتم مخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.

وأكدت الشرطة مواصلة الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين.