ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول في ضواحي القدس

رام الله- وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية اليوم الاحد، كمية كبيرة من شرائح الاتصالات الاسرائيلية في ضواحي القدس.

وافاد بيان الجهاز بأنه وبناء على معلومات بوجود كمية كبيرة من شرائح الاتصالات الاسرائيلية الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية في عدة محال تجارية بإحدى بلدات شمال غرب محافظة القدس، تم التوجه للمكان من قبل الجهاز وضبط 240 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، ومن ثم تم تسليمها لجهة الاختصاص في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛لعدم قانونيتها ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي. واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولآ.