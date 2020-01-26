الإصابة الخامسة بفيروس كورونا في امريكا

وطن: أكدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، إصابة حالة خامسة بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من تسجيل الحالة الرابعة للفيروس، في لوس أنغلوس، وقبلها الحالة الثالثة في مقاطعة أورانج المجاورة، حسبما أعلن قسم مكافحة الأمراض المعدية التابع لوكالة الرعاية الصحية في المقاطعة، بحسب وكالة "أ ف ب".

وأعلنت السلطات أن كلا المريضين كانا عائدين من ووهان الصينية، والتي تعد نقطة انطلاق الفيروس الذي انتشر في بلدان عدة حول العالم، وأصاب المئات وقتل العشرات في الصين.

وأكد المسؤولون أنه لا يوجد تهديد مباشر لعامة الناس في البلاد، مضيفين أن حالة مريض مقاطعة أورانج الذي تم عزله جيدة، وأن مريض لوس أنجلوس يتلقى الرعاية المطلوبة، لكنهم لم يكشفوا عن حالته الصحية.

وقالت مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، نانسي ميسونييه، مساء الجمعة، إن هناك 63 حالة تخضع للفحص والمراقبة في أنحاء الولايات المتحدة.

على جانب آخر، أعلن رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياو وى، الأحد، أن النوع الجديد من فيروس "كورونا" يختلف عن الأنواع السابقة، ويُخشى أن تتسارع قدرته على الانتشار، وأن يكون تفشي الفيروس قد دخل مرحلة خطيرة ومعقدة.

(سبوتنيك)