ارتفاع جديد على درجات الحرارة اليوم

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء، يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.