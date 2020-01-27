17 معتقلا من الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة تركزت غالبيتها في محافظة جنين.

عرف من معتقلي الضفة:

أكرم أبو سرور- بيت لحم

معتصم أبو عليا- المغير شرق رام الله، وأحمد الطريفي من عين يبرود شرق رام الله

ومن محافظة جنين:

منير ناصر علاقمة- برطعة غرب جنين

محمد ناصر علاقمة- برطعة

برهان عزات قبها- برطعة

مصطفى يحيى قبها- برطعة

محمد عبد النور قبها- برطعة

منتصر فريد قبها- برطعة

محمد إبراهيم قبها- برطعة

أيمن توفيق قبها- برطعة

يوسف عصام قبها- برطعة

ابراهيم عماد العامر -مخيم جنين

نضال نفيعات-يعبد جنوب غرب جنين

ايوب نفيعات-يعبد

ومن محافظة الخليل، الاسير المحرر محمود الفسفوس من دورا جنوب الخليل، ويزن عز الدين تيلخ من مخيم الفوار جنوب الخليل