وطن الأخبار فلسطيني

17 معتقلا من الضفة

27.01.2020 08:21 AM
17 معتقلا من الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة تركزت غالبيتها في محافظة جنين.

عرف من معتقلي الضفة:
أكرم أبو سرور- بيت لحم

معتصم أبو عليا- المغير شرق رام الله، وأحمد الطريفي من عين يبرود شرق رام الله

ومن محافظة جنين:

منير ناصر علاقمة- برطعة غرب جنين

محمد ناصر علاقمة- برطعة

برهان عزات قبها- برطعة

مصطفى يحيى قبها- برطعة

 محمد عبد النور قبها- برطعة

 منتصر فريد قبها- برطعة

 محمد إبراهيم قبها- برطعة

 أيمن توفيق قبها- برطعة

يوسف عصام قبها- برطعة

ابراهيم عماد العامر -مخيم جنين

نضال نفيعات-يعبد جنوب غرب جنين

 ايوب نفيعات-يعبد

ومن محافظة الخليل، الاسير المحرر محمود الفسفوس من دورا جنوب الخليل، ويزن عز الدين تيلخ من مخيم الفوار جنوب الخليل

 

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