17 معتقلا من الضفة
27.01.2020 08:21 AM
رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة تركزت غالبيتها في محافظة جنين.
عرف من معتقلي الضفة:
أكرم أبو سرور- بيت لحم
معتصم أبو عليا- المغير شرق رام الله، وأحمد الطريفي من عين يبرود شرق رام الله
ومن محافظة جنين:
منير ناصر علاقمة- برطعة غرب جنين
محمد ناصر علاقمة- برطعة
برهان عزات قبها- برطعة
مصطفى يحيى قبها- برطعة
محمد عبد النور قبها- برطعة
منتصر فريد قبها- برطعة
محمد إبراهيم قبها- برطعة
أيمن توفيق قبها- برطعة
يوسف عصام قبها- برطعة
ابراهيم عماد العامر -مخيم جنين
نضال نفيعات-يعبد جنوب غرب جنين
ايوب نفيعات-يعبد
ومن محافظة الخليل، الاسير المحرر محمود الفسفوس من دورا جنوب الخليل، ويزن عز الدين تيلخ من مخيم الفوار جنوب الخليل