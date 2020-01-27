ترامب يلتقي نتانياهو قبل كشف "صفقة القرن"

وطن: يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين "صديقه" بنيامين نتانياهو قبل أن يقدم "صفقة القرن" التي اعتبرتها إسرائيل "تاريخية" ورفضها الفلسطينيون بقوة مسبقا.

ويؤكد ترامب الذي عهد منذ وصوله إلى السلطة، بهذا الملف الحساس إلى صهره جاريد كوشنر، باستمرار أنه يريد "فعلا" أن ينجح حيث فشل الرؤساء السابقون.

لكنه لم يوضح يوما كيف سيعيد إلى طاولة المفاوضات الفلسطينيين الذين يرون أن واشنطن لم تعد تتمتع بالمصداقية لتلعب دور وسيط في هذه القضية.

ويبدو برنامج الزيارة الذي يستمر يومين في البيت الأبيض مثقلا.

فمن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي، في المكتب البيضاوي. وبعد هذا اللقاء سيجتمع الرئيس الجمهوري مع رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس زعيم المعارضة الإسرائيلية.

ووفق البرنامج الذي نشرته الرئاسة الأمريكية، لن يكون أي من هذين الاجتماعين اللذين يأتيان قبل شهر من الانتخابات التشريعية في الدولة العبرية، مفتوحا للصحافة.

وسيتحدث ترامب ونتانياهو الثلاثاء من البيت الأبيض.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يتوقع خطة "تاريخية" من دونالد ترامب "أكبر صديق حصلت عليه إسرائيل حتى الآن.

وفي الجانب الفلسطيني قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس محمود عباس "نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي".