إصابات في قصف بالصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد

رام الله - وطن: كشف مصدر في الشرطة العراقية، الإثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020، عن إصابة 3 أشخاص جراء قصف لصواريخ كاتيوشا على مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الأحد، وهو خامس هجوم من نوعه منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتعرضت السفارة الأمريكية لهجوم من طرف مجهولين، حيث قاموا بإطلاق 5 صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية وسقط بعضها داخل حرمها ما أدى لحرق مطعم، وفقاً لما نشره وزير الخارجية الأسبق هوشيلر زيباري في تغريدة على موقع تويتر.

فيما صرح مصدر للشرطة العراقية بأن «القصف الصاروخي الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية ومحيطها خلَّف ثلاثة جرحى تم إجلاؤهم على الفور من قِبل الجانب الأمريكي».

مضيفاً أن "القوات الأمريكية المكلفة بحماية السفارة أغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، وفرضت إجراءات أمنية مشددة عقب الهجوم الصاروخي".