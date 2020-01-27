ترامب يستقبل اليوم نتنياهو وغانتس لعرض "صفقة القرن"

وطن: يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الاسرائيلي بيني غانتس، ويعرض عليهما الخطة المُسماة "صفقة القرن".

وقال نتنياهو قبيل اقلاعه إلى واشنطن إنه يعتقد أن "خطة السلام الأمريكية تصب في مصالح إسرائيل الأمنية"، على حد زعمه.

ومن جانبه، قال غانتس، إن "الخطة كما نشرت قد تشكل أساسًا للتفاوض مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى".

وفي السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الاثنين، أنه "من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل منفصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أزرق أبيض بيني غانتس لتقديم مخطط "صفقة القرن" لتسوية سياسية مع الفلسطينيين، وغدًا سيكشف ترامب عن تفاصيل الصفقة في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في واشنطن قوله إن "ترامب سينقل إلى نتنياهو غانتس الرسالة التالية: معكم 6 أسابيع لبدء المخطط، إذا أردتم".

وقالت القناة 13 العبرية أنه من المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بدعوة دبلوماسيين عرب لحضور إطلاق ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية.

ونقلت القناة عن مسؤول عربي وآخر اسرائيلي أن "ترامب يفكر في دعوة سفراء عرب إلى واشنطن - بمن فيهم سفراء الخليج، ومن المتوقع أن يلقي ترامب كلمة قصيرة يقوم بعدها جاريد كوشنر بعرض تفاصيل الخطة".