190 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

القدس- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود أثناء تجولهم في ساحات الأقصى، وحتى خروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 65 مستوطنًا و125 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بالإضافة لاقتحامه من قبل 5 عناصر من ضباط شرطة الاحتلال.

وأدى مستوطنون خلال الاقتحام، طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، وتلقوا أيضًا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الذين يتوافدون من القدس والداخل المحتل للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.