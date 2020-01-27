اشتية: نرفض "صفقة القرن" ونريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا فيها

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، نرفض ما يسمى "صفقة القرن" وهي خطة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ40 التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، "نريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكا في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

وأكد اشتية أن الصفقة لا تشكل اساسا لحل الصراع وتقدمها جهة فقدت مصداقيتها في ان تكون نزيهة لعملية سياسية جدية.

وأضاف: اننا نرى في الخطة من ناحية التوقيت وما تم تنفيذه منها ادوات لتلبية رغبات دولة الاحتلال وزعامة نتنياهو وترسيخ للاحتلال وهي تعصف باسس الحل العربية التي اقرتها القمم العربية وخاصة مبادرة السلام العربية واسس الحل التي وضعتها اوروبا.

وقال ان الخطة هي اساس للتفاوض بين نتنياهو وغانتس وليس اساسا للحل بين اسرائيل وفلسطين، مضيفا أن القدس ارض محتلة وهي العاصمة لفلسطين والحاضر والماضي والمستقبل والهوية والدين لاهل فلسطين.

وأشار الى أن الصفقة خطة لحماية ترامب من العزل وحماية نتنياهو من السجن وليست خطة سلام للشرق الاوسط بل خطة سلامة الذات لاصحابها، مشيرا أن خطة ترامب تعطي السيادة لاسرائيل على الارض الفلسطينية وان الخطة لا تعطي الارض لاهلها ولا تعترف بحدود 67.

واكد اشتية ان الرئيس محمود عباس سيدعو القيادة الفلسطينية للاجتماع لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على صفقة القرن وسيقول شعبنا كلمته ضدها.

وفي سياق مختلف، قال اشتيه ان اختتام المشاركة الفلسطينية الفاعلة في مؤتمر دافوس، فتحت آفاق التعاون الدولي في عدة مجالات.

وطمأن اشتية، أبناء شعبنا، أنه لم يتم تشخيص أي حالة مصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين.

وقال اشتية، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، رفعت الحكومة درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعنا طاقما طبيا متخصصا في استراحة اريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول، التي ظهر فيها الفيروس، وتم تجهيز كوادر الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة.