"هيئة العودة" تدعو لمشاركة واسعة بفعاليات رافضة لـ"صفقة القرن"

وطن: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة الحاشدة والواسعة في كافة الفعاليات والمسيرات الوطنية والشعبية الغاضبة، الرافضة لـ"صفقة القرن" عند لحظة إعلانها في واشنطن، ابتداءً من يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعلنت الهيئة، رفضها الجامع والقاطع لـ"صفقة القرن" التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، داعية إلى تشكيل أوسع حالة التفاف جماهيري في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.

وقالت إن هذه الصفقة كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة لمسلسل التآمر والتحريض على الشعب الفلسطيني، ومحاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية، فلطالما كانت الاستراتيجية الأمريكية داعمة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه البشعة بحق أبناء وبنات شعبنا.

وأكدت أن مواجهة هذه الصفقة الملعونة لا يمكن أن يكون أمرًا ممكنًا من دون تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز ودعم مقاومتنا الباسلة، وتفعيل كافة الأشكال النضالية والكفاحية في مواجهة الاحتلال.

ودعت وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية لتسليط الضوء وتكثيف التغطية الإعلامية لمجريات حالة الغضب الجماهيري.

وتوجهت بالتحية الثورية الخالصة لأبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وفي مقدمهم الأسرى، خط دفاعنا الأول في وجه البطش الإسرائيلي، الذين يخوضون معارك العز والكرامة داخل السجون الإسرائيلية بإرادة فولاذية صلبة لا تنكسر.