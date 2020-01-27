الإغاثة الزراعية تطلق مشروع "تمكين المرأة الريفية" في بني زيد الشرقية و بيتللو

رام الله- وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية ) مشروع "تمكين المرأة الريفية – صغار المزارعين" في مرحلته الثانية، الممول من مؤسسة Manos Unidas الإسبانية، بحضور سيدات من بيتللو و بني زيد الشرقية و طاقم الإغاثة الزراعية و مديرة دائرة الإرشاد في مديرية زراعة رام الله .

وقام منسق الإغاثة الزراعية في محافظة رام الله محمود القاضي بالترحيب بالمشاركات في الموقعين، و أشار الى ضرورة تعامل السيدات بجدية مع المشاريع و اختيار التي تتناسب مع شروط الإستفادة و مع قدرات المستفيدات و طبيعة الارض.

و قالت السيدة أسمهان الغروف مديرة دائرة الإرشاد في مديرية زراعة رام الله أن أهمية هذه المشاريع تكمن في أنها تهدف لمساعدة النساء على إنشاء مشاريع خاصة مدرة للدخل تساعد على تعزيز صمود النساء و أسرهن اقتصاديا و تعزيز حضورهن في مجتمعاتهن المحلية .

و قامت منسقة المشروع نور زغاري بعرض توضيحي عن المشروع و آلية التقديم و الإستفادة ، كما شرحت للسيدات أهمية المشروع و أهدافه التي تتلخص في هدف عام يتمثل في تحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لصغار المزارعين و خصوصا النساء في المناطق الريفية، و هدف خاص يتمثل في تعزيز الاستقلال الاقتصادي ل 40 إمرأة من خلال توفير المواد الزراعية و الأدوات اللازمة لزراعة الخضراوات و الأشجار الامنة، وهذا يندرج تحت الهدف الإتستراتيجي الثاني الذي يهدف لتمكين المرأة .

و أضافت زغاري أنه من المتوقع تحسين مهارات الإنتاج للمستفيدات و تدريبهن، النجاح في زراعة 40 دونم بواقع دونم واحد لكل مستفيدة في بيتلو و بني زيد الشرقية و تنمية مهارات الاتصال و التواصل بين المستفيدات.

و سيتم تنفيذ تدريبات إدارية على مواضيع التسويق و مسك الدفاتر و إدارة مزرعة، و التدريبات الفنية التي تشمل الري الزراعة الامنة و الحد من استخدام الكيماويات، بالإضافة لأنشطة تحضير الأرض، تركيب أسيجة و شبكات ري، زراعة أشتال، عقد ورش توعوية و إجتماعات شهرية ما بين المستفيدين و اللجان المحلية.

و يشار الى أن مشروع "تمكين المرأة الريفية – صغار المزارعين"في مرحلته الثانية سيتم تنفيذه على مدار عام كامل، وكان قد سبقه في المرحلة الأولى استهداف 30 سيدة في بلدة بيت لقيا ولقي المشروع في حينه نجاحا كبيرا خصوصا في مجال زراعة الورقيات و تسويقها بشكل ممتاز.