دلال سلامة: التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني وسندعو الفصائل لمناقشة شروط الاتحاد الأوروبي

وطن: قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، الإثنين، إن التمويل المشروط يتعارض مع القانون الفلسطيني الخاص بالجمعيات الخيرية الذي يرفض قبول التمويل المشروط.

وأضافت:" المادة 32 من قانون الجمعيات الخيرية ينص على قبول التمويل غير المشروط ". مشيرة إلى أن وضع شروط تمويلية تجرم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي واجراءاته العنصرية مرفوض بشكل تام.

ودعت سلامة الاتحاد الاوروبي الى مراجعة الشروط المنصوص عليها واحترام القانون الفلسطيني الذي يحكم عمل المؤسسات الاهلية الفاعلة في فلسطين.

وأوضحت، خلال لقاء جمعها مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، أن القيادة الفلسطينية وجهت رسائل الى البرلمان الأوروبي لتأكيد رفض الشروط التي توسم نضال شعبنا بالإرهاب.

وأكدت سلامة أنها ستقوم بدعوة فصائل العمل الوطني لمناقشة أثر هذه الشروط على رواية شعبنا واثرها على تضييق مساحة عمل مؤسسات العمل الأهلي.