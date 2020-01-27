الرئيس عباس: ذاهبون لأيام صعبة وسنتحمل نتائج الرفض مهما كانت.. قلت لا وسأقول لا

وطن: : بينت مصادر أن الرئاسة أبلغت مصر بأنها ستترك المواطنين يعبرون عن رفضهم لصفقة القرن، التي سيعلنها ترامب، الثلاثاء، بالطريقة التي يريدون، وأنها لن تعطي تعليماتها للأجهزة الأمنية بمنعهم من الوصول لنقاط التماس.

وفي اجتماع بأعضاء في مركزية فتح، قال الرئيس عباس "ذاهبون لأيام صعبة وسنتحمل نتائج الرفض مهما كانت".

كما شدد على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية بكل النقاط، واستنهاض كل كوادر الشبيبة، وعدم مغادرة الشارع.

وقال "أنا رفضت أتكلم مع ترامب، وبعدها أبلغوني إنك ستدفع ثمنا كبيرا لهذا التصرف الأحمق"، مردفا "صدقوني ما بقي بالعمر قد ما مضى، لكن ما بكون خاين".

وأضاف الرئيس " قلت لأ وهقول لأ .. من يريد من الفصائل أن يكون معنا من حياه الله واللي عاوز يقضيها فلسفة بنقوله مكانك مش هون".

وتابع "الكلب إبن الكلب بهددني قاصداً (ترامب)، بإشارة مني وأنتم بتعرفوا، بخليه يخرس .. بلا ترامب بلا زفت، واحد معرّص عاوز يفرض علينا شيء ما بدنا إياه، لا يمكن، وشعبنا بتعرفوا عقله منيح لما يتنح".

وشدد الرئيس على ان موقفنا بالأيام القادمة سيكون موحدا، وسنكون في حالة طوارىء بالأيام المقبلة وسندعو الجميع للحضور إلينا، نحن بحاجة للكل، شباب وفصائل وأحزاب، وكل إنسان يقول لا لمؤامرة إدارة الكلاب (الإدارة الأمريكية).

وقال" ليست لدينا صواريخ ولا طيران، ولكن عندنا ارادة وعزيمة وعندنا شعب عظيم".