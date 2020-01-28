الاحتلال يخلع أبواب محلات تجارية وسط الخليل

وطن: داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل وخلعت أبواب محال تجارية وفتشتها.

وداهمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل منطقة "باب الزاوية" و"سوق العميان" في المدينة، وخلعت أبواب بعض المحلات التجارية في "سوق العميان" وفتشتها وحطمت محتوياتها .

وصباح اليوم شهد شارع الشهداء وسط المدينة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مثلث خرسا جنوب غرب الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.