مصادر لوطن: بعض قادة حماس في الضفة تلقوا دعوات لحضور اجتماع القيادة ولم يقرروا مشاركتهم بعد

رام الله - وطن: دعا الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، وذلك يوم غد الثلاثاء الساعة السابعة مساء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقالت مصادر لوطن ان دعوة وجهت لعدد من قادة حماس لحضور الاجتماع.

وقالت المصادر ان عضو اللجنة المركرية لحركة فتح عزام الاحمد اجرى اتصالات لدعوة عدد من نواب حركة حماس في المجلس التشريعي المنحل لحضور اجتماع اليوم، وليس جميعهم.

ولفتت المصادر الى ان بعض نواب حركة حماس الذين تلقوا الدعوة يتشاورون فيما بينهم حتى اللحظة بشأن الدعوة، لاتخاذ قرار المشاركة في الاجتماع من عدمه

وعلى سبيل المثال نفى النائب في حركة حماس نايف الرجوب لوطن علمه باي دعوات وجهت لحضور الاجتماع، كما نفى القيادي في حماس رأفت ناصيف لوطن علمه بأي دعوة وجهت من الرئاسة لحركة حماس لحضور الاجتماع.

وقال الرجوب " انا لم اتبلغ بهذه الدعوة" وفي حال تلقي نواب من حماس دعوة، نتمنى ان يكون هناك قبيل الاجتماع قضايا يتفق عليها او مبادرات حسن نية من السلطة واولها الاعتقالات السياسية التي لم تتوقف.

في غضون ذلك، علمت وطن ان من بين الحضور ناصر الدين الشاعر الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء اسماعيل هنية.

وقال الشاعر لوطن "انا شخصيا دائما ادعى واحضر".

واضاف الشاعر " ليست المرة الاولى التي تدعى حماس، ولكن هي تدعى حسب الظروف"، موضحا " انا كشخصية وطنية اعتبارية لا احضر ممثلا لفصيل بل كشخصية وطنية"، موضحا " ان ادعى وسأحضر الاجتماع مع الرئيس".