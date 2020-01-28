بنك القدس يطلق شراكة نوعية مع ارامكس لخدمة عملائه

وطن: اطلق بنك القدس شراكة جديدة مع شركة "ارامكس" لتقديم خدمة نوعية لعملائه مستخدمي وحاملي بطاقات بنك القدس الائتمانية.

وجرى حفل بروتوكل الإتفاقية في مقرالإدارة العامة للبنك في رام الله بحضور الرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي ونائبه زيد الجلاد ومدير ادارة الخدمات المصرفية للأفراد سامح عبد الله و مدير دائرة تطويرالبطاقات رشا قبج والمدير العام لشركة ارامكس/ فسلطين غسان البسطامي ومدير العمليات منصور عواد ومدير شؤون الموظفين رشا قاسم.

ووفق الاتفاقية تقوم شركة "ارامكس" بتوزيع وتسليم بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء بنك القدس بعد أن يقوم العميل بطلب وإختيار نوع البطاقة الإئتمانية التي يرغب في الحصول عليها من خلال الفرع ، بدوره يقوم البنك بتزويد شركة آرامكس والتي تقوم بتوزيع وتسليم البطاقة الخاصة بالعميل بشكل آمن وسريع ودقيق.

صلاح هدمي أوضح أن توقيع هذه الاتفاقية هو دليل على سعي البنك في التركيز على خدمة العملاء من خلال المنتجات والخدمات التي تتميز بالسهولة واليسر وتوفير القيمة المضافة والإبتكار كما أكد هدمي أن هذه الخطوة جاءت استكمالاً للخطة التطويرية التي يتبنّاها البنك بهدف تطبيق وتوفير وسائل الراحة والأمان لعملاء بنك القدس بإمكانيات ومواصفات نوعية.

بدوره عبّر غسان البسطامي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتي من شأنها أن تؤسس لشراكة حقيقية وتعزز التعاون بين البنك وشركة ارامكس، وتضيف شيئا جديداً ومميزاً في السوق المصرفي الفلسطيني بما يخص انظمة توزيع البطاقات الائتمانية، شاكراً بنك القدس على الثقة العالية التي أولاها بشركته.

تأتي هذا الخطوة النوعية امتداداً لنهج بنك القدس في المحافظة على التقدّم المتواصل الذي يحققه، وتأكيداً على المكانة الرائدة التي يحتلها في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً