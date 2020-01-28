الإغاثة الزراعية توقع مذكرات احتضان مع مستفيدات من مشروع " نجاحها "

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) مذكرات احتضان و سريع مع 30 مستفيدة وجمعيتين تعاونيتين، ضمن أنشطة مشروع " تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي – نجاحها " ، المنفذ من قبل انقاذ الطفل بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و مركز العمل التنموي ( معا ) و بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني و بدعم من حكومة كندا ، و ذلك في مسرعة الأعمال الزراعية في مركز تدريب الزبابدة التابع للإغاثة الزراعية .

ورحب كل من مدير مركز التدريب د . سامر الأحمد و منسق محافظة جنين لدى الإغاثة الزراعية السيد محمد جرادات بالمشاركات في لقاء توقيع مذكرات الإحتضان و التسريع ، كما تمنوا لهن التوفيق في مساعيهن الهادفة للوصول لمشاريعهن الخاصة خصوصا في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الفتيات في الفئة العمرية 19 – 29 .

وقال المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش أن الفئة العمرية 19 – 29 هي الفئة الأكثر تضرراً من البطالة و بالتالي هي الأكثر حاجة للإستهاداف و خصوصا الفتيات و أن الإستثمار في هذه الفئة يسهم في التخفيف من آفة البطالة من خلال تشجيع العمل في القطاع الزراعي .

كما أشار ابو جيش أن الإغاثة الزراعية سوف تقوم في العام الحالي بإعادة الإعتبار للعمل التعاوني في فلسطين وهو الامر الذي يتم من خلال مجموعة من الإجتماعات و النقاشات مع وزارة العمل و هيئة العمل التعاوني ، كما ستعمل المؤسسة على مساعدة الجمعيات التعاونية على تصويب أوضاعها و إستهداف الجمعيات التعاونية التي تهدف لخدمة أعضاءها و المجتمع و على هذا الأساس تم استهداف جمعيتين تعاونيتين في هذا المشروع .

وأوضحت مديرة مشروع نجاحها لدى الإغاثة الزراعية أثار الهودلي أن الهدف من توقيع مذكرات التفاهم مع المسيفدات هو الزامهن بفترة إحتضان لمدة 6 شهور يتم خلالها إخضاع الشابات لتدريبات مكثفة في مجال ريادة الأعمال بحيث يصبحن قادرات على إنشاء و إدارة مشاريعهن الخاصة .

ويشار الى أن هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة من اللقاءات و التدريبات التي ستعمل على تطوير خطط الأعمال و الجدوى الاقتصادية للشابات المستهدفات من المشروع و كان قد سبق هذا اللقاء مخيم ريادة الأعمال و الذي تم خلاله عمل منافسة بين الشابات بحيث تم إيصال المرشحات للإحتضان لهذا اللقاء ،و يتم تنفذ المشروع من خلال مركز الزبابدة للتدريب الذي يعد حاضنة الاعمال الأولى لهذا النوع من المشاريع .