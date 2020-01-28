معتصمون منذ 17 يوما.. أهالي دورا يطالبون بالانفكاك عن شركة كهرباء الجنوب

الخليل-وطن-ساري جرادات: يواصل أهالي دورا جنوب الخليل اعتصامهم في الخيمة المقامة بجانب بلديتهم لليوم السابع عشر على التوالي، جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة فيها، الأمر الذي يؤدي إلى تعطل مصالحهم الحياتية.

ومن أبرز المشاكل الناتجة عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إغلاق العديد من المحال التجارية أبوابها مع ساعات المساء الأولى، ناهيك عن تلف العديد من الأصناف الغذائية الموجودة داخل ثلاجات المحال التجارية والبيوت، إلى جانب اعتماد عدد كبير من العائلات على الكهرباء في التدفئة، وهو ما خلق مشكلة كبيرة خاصة في ظل الظروف الجوية الباردة وفق أقوال المواطنين المعتصمين في الخيمة.

وقال المحامي حمزة أبو صالح الناشط في الحراك الشعبي المطالب بالانفكاك عن شركة كهرباء الجنوب لـ وطن: الخيمة تحتمل التنوع الثقافي والاجتماعي في دورا، بدأت مساحتها بستة أمتار واليوم زادت عن ستة عشر متراً، نلتقي فيها للتباحث في الخطوات المزمع اتخاذها لمواجهة انقطاع الكهرباء المتكرر عن بيوتنا.

وأشار خالد فقوسة أحد المعتصمين في الخيمة إلى ان قرار المجلس البلدي بالانفكاك عن شركة كهرباء الجنوب "سيلكو"، ابتداء من شهر حزيران/يونيو المقبل، كان غير متوقع ومرفوض، وانتهت فترة المناشدة لهم، وعليهم بالانصياع لمطالب الشارع بالانفكاك عن شركة كهرباء الجنوب.

ولفت الناشط في الحراك الشعبي المطالب بالانفكاك عن شركة كهرباء الجنوب، سمير الزير، أن الشارع في دورا مجمع على ضرورة الانفكاك عن شركة كهرباء الجنوب، ونطالب بعودة الكهرباء إلى ملاك كهرباء بلدية دورا، وأن تكون العوائد المالية من الكهرباء لصالح المواطنين في دورا.

وأعلنت بلدية دورا في بيان لها صدر قبل يومين أن قرارها بالانفكاك عن شركة كهرباء الجنوب "سيلكو"، سيتم اتخاذه في شهر حزيران/يونيو المقبل.

