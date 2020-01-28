أسماء سلامة تكتب لوطن: لم نخذلكم أبداً

كنا كشعب فلسطيني وسنبقى الرقم الصعب في أي معادلة ، منذ سبعين عاماً ، صامدون على هذه الأرض ، نمارس مختلف أنواع النضال ، نبادر ونفاجئ ونطور في أساليب مقاومتنا بكل ما أوتينا من قوة .

وفي الوقت الذي خان فيه الكثيرون القضية داخلياً وإقليمياً ودولياً ، بقينا على موقفنا الراسخ الذي لا تنازل فيه عن أرضنا ومقدساتنا .. في الوقت الذي دعا فيه الكثيرون إلى وقف المقاومة والاتجاه إلى التحركات السلمية ، بقي على هذه الأرض من يقدم روحه شهيداً ، واستمرت المقاومة بمفهومها الشعبي موجودة ، وإن تحجمت وتضاءلت قليلاً .

إلى كافة قيادات الفصائل الفلسطينية ، التي أتى بها هذا الشعب إلى هذه الأرض بجبروته وعنفوانه ، قدم لها النصر والعودة على طبق من ذهب ، لتأتي وتقيم الدولة الفلسطينية على الأرض المباركة .. لم تتعاملوا مع هذا النصر الشعبي كما يجب ، كنتم كمن حصلوا على ميراث كبير وانصرفوا إلى توزيعه ، تاركين الشعب يسير على غير هدى ، وضاربين بالمستقبل وتحدياته عرض الحائط ، لم يخذل هذا الشعب قيادته يوماً ، ولم يتخل عنها في أي ظرف من الظروف ، ولكن قيادات فصائله هي التي تركته في منتصف الطريق ، قطفت ثمار نضاله وتنعمت بخيراتها ، وتركته يواجه مصيره وحيداً ، ومع ذلك بقي صامداً لا تهزه تهديدات ولا تكسر من عزيمته اعتداءات ، استمر الشهداء في تقديم أرواحهم ودمائهم لهذه الأرض المقدسة ، وما زالت السجون تعج بالأسرى من كافة الأعمار بل إن الاحتلال ينوي فتح سجون جديدة لتتسع لأبنائنا ، ما زالت البيوت تهدم ، والطرق تقطع ، والمستوطنون يعتدون ، والشجر يقلع ، والأموال تحتجز ، وما زال الشعب صامداً ، لقناعته الراسخة بعدالة قضيته وأحقيته في الاستقلال والعيش على أرضه بسلام .

لمن يطالب الشعب الآن من قيادات مختلف الفصائل بالالتفاف حول قيادته للوقوف في وجه إعلان صفقة القرن ، نقول إن في ذلك إجحاف بحق الشعب ، لأن الشعب كان دائماً في المقدمة دون طلب أو أوامر أو إيعاز من أي جهة ، يتحرك بدافعه الوطني والديني للدفاع عن أرضه ومقدساته ، نقول أن موقف الشعب الفلسطيني واضح وليس بحاجة لشحذ للهمم ، بل إن الخطاب عليه أن يكون في الاتجاه المعاكس ، الخطاب موجه لقادة الفصائل بالالتفاف حول الشعب ، والوقوف إلى جانبه وتبني مواقفه المعلنة دائماً ، العودة إلى تاريخ هذه الفصائل ومواقفها المعروفة المشرفة التي كانت تهز العالم بتأثيرها ، وعندما غيروا الأجندات لتصبح المصالح الخاصة أهم من المصالح الوطنية فقدوا البوصلة ، فقدوا المكانة والتأثير على الشعب ، وباتت تصريحاتهم تثير بعض السخرية ، فاقدة للمصداقية ومشكوك في نواياها ومصادرها ، الشك في أجنداتهم كلها هو الغالب على رأي الشعب، حفظنا هتافاتهم وشعاراتهم وعباراتهم التي باتت مفرغة مما وجب أن تحمله من مضمون ، آن الأوان إلى تعديل هذه الأجندات ، وجعل مضمونها جميعها ينصب في مصلحة الوطن والقضية ، ويسير إلى جانب أكثر الأجندات وفاء وإخلاصاً لفلسطين وأرضها ، أجندة الشعب الفلسطيني .

ماذا تريدون منا أكثر ، صامدون شامخون ، لا يهزنا ريح مهما كان عاتياً ، حواجز تقهرنا كل يوم ونتحداها ، رواتب قطعت وتأقلمنا وصبرنا ، أبناء لا نعرف ملامح مستقبلهم ، وما زلنا نبذل ما في وسعنا لتعزيز صمودهم وغرس فلسطين وقضيتها في قلوبهم ، خذلتمونا بانصرافكم لمصالحكم وتعاليكم في التعامل معنا وتغليب مصالحكم على مصلحتنا ولم نخرج كما خرجت الشعوب العربية لنثور عليكم ، بل نحاول التفاهم والتفهم ، نبقي أبواب الحوار مفتوحة دائماً لأننا أبناء شعب واحد ، ولدينا من نقف في وجهه بدل الوقوف في وجه بعضنا البعض ، رأيناكم تشقون الصف الفلسطيني ، وتباعدون بين الأخوة ، ولكننا كشعب لم نترك إخوتنا في غزة ، بقي الشعب واحداً وإن انقسمت القيادة ، ضربتم عرض الحائط بكل مساعينا للوحدة وغلبتم آراءكم غير المنطقية ولا المقبولة في بقاء الانقسام الذي كان أكثر تأثيراً على ضعف الموقف الفلسطيني ، ألا تعرفون أن العصي تأبى التكسر إذا اجتمعن وتتكسر آحادا ... نحن من انتفضنا للأسرى وللأقصى ، نحن من نأخذ زمام المبادرة بالرد على كل إساءة يتعرض لها الشعب ،، انضموا إلينا الآن بعد أن بات واضحاً للأعمى أن ما كان يمارس سابقاً في حقنا ما هو إلا المقدمات لسحق القضية الفلسطينية والقضاء عليها ،، كنا نعرف ذلك كشعب فلسطيني ولكنكم اختلفتم معنا في الرؤيا وجنحتم الي المفاوضات السلمية والرعاية الدولية بشكل مطلق ... هذه المفاوضات التي تنكر لها الاحتلال منذ زمن ، وتجاوز كل خطوطها الحمراء منذ مدة طويلة .. وهذه الرعاية الدولية التي جاءت لتحيي ذكرى محرقة الشعب اليهودي في عاصمتنا التاريخية ، دون أن يفكر أي من أعضائها في زيارة أراضينا الفلسطينية ليرى في بث حي ومباشر الجرائم اليومية التي تمارس بحقنا ،، يتعاطفون مع شعب ارتكبت بحقه جريمة منذ عقود طويلة ، ولا يلتفتون إلى شعب تمارس الجرائم بحقه كل يوم وبكل طريقة ...

قياداتنا . بنظرة بسيطة للخلف سترون ما أوصلكم بالفعل إلى مكانكم هذا (أجنداتكم الوطنية السابقة ) ، أخرجوها من الأدراج ,وأعيدوها إلى الطاولة .. ونظرة إلى ما حولكم سترون من أوصلكم إلى ما أنتم فيه ( الشعب الفلسطيني) ، انزلوا إلى الشارع وانضموا إلى هذا الشعب لأنه الرهان الوحيد الصادق والمؤثر ،، هذا الشعب لا يخذل أحداً فلا تخذلوه أكثر ... هذا الشعب قادر على قلب الطاولة وتغيير المعادلة كما كان قادراً دائماً .

هذا الشعب في هذه المرحلة ليس بحاجة لسماع كشوف الحسابات عن الأخطاء ومن يتحمل مسؤوليتها ، ليس بحاجة الخطب الرنانة والكليشيهات التي يحفظها عن ظهر قلب ، ليس بحاجة لمناكفات سياسية و مزاودات في الوطنية ومن قدم تضحيات أكثر ، لأن من قدم التضحيات هو الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الانتماءات الفصائلية ،لسنا بحاجة لسماع كشوف حسابات الآن. يقيني أن كل فلسطيني قدم تضحية قد قدمها بالدرجة الأولى من أجل القضية والأرض وليس من أجل فصيل أو حزب ، نحن نلتقي في حبنا لفلسطين وأرضها ، فلنلتق في رؤيتنا لمستقبلها وإدارة قضيتها العادلة . نحن بحاجة لمن ينظم صفوفنا ويرصها لا من يملي علينا طريقة حبنا لوطننا ، ويستغله حين يشاء . عندها لن يكون هناك من هو أمام ومن خلف ، من في الوسط ومن حول ، سنكون جميعاً جنباً إلى جنب شعباً وقيادة وفصائل .