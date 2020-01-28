الأهلية للتأمين وبلدية رام الله توقعان اتفاقية تجديد تأمين لمدة سنتين

رام الله- وطن: وقعت الشركة الأهلية للتأمين، الشركة الرائدة والاولى المتخصصة في قطاع التأمين في فلسطين، اتفاقية تجديد تأمين لمدة سنتين مع بلدية رام الله، حيث تم توقيع الاتفاقية في مقر البلدية بين محمد السبعاوي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة الاهلية والمهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله، وذلك بحضور كل من: مريد شراب مساعد المدير العام للشؤون المالية في الشركة الاهلية، وسعيد دويكات مساعد المدير العام للتطوير والعلاقات العامة في الشركة الاهلية، وأحمد ابو لبن مدير البلدية والطاقم التنفيذي في بلدية رام الله.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة الأهلية للتأمين بتأمين كافة ممتلكات البلدية بما في ذلك المركبات والمعدات الهندسية ، اضافة الى التأمين الصحي للموظفين والعاملين في البلدية.



وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، صرح محمد السبعاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الاهلية: " يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع بلدية رام الله تكريساً للعلاقة المميزة التي تربطنا بالبلدية والتي تكللت بتجديد توقيع اتفاقية تأمين لمدة سنتين إبتداءً من شهر يناير2020 ، وتعتبر هذه الاتفاقية حلقة جديدة في سلسلة اتفاقيات طويلة الأمد قمنا بتوقيعها مع كبرى المؤسسات العاملة في الوطن كبلدية رام الله ونابلس وبيتونيا وغيرها ".

وقال ان المجموعة الاهلية تؤمن بالدور الهام الذي تقوم به مجالس ادارة البلديات والعاملين بها، لذلك تجدها حريصة كل الحرص على تقديم افضل الخدمات.

وثمن السبعاوي قرار مجلس بلدية رام الله بإعادة إحالة عطاء التأمينات على الشركة الأهلية للتأمين، حيث يأتي هذا القرار تتويجاً للتعاون المشترك والجهود المبذولة بين الطرفين والذي امتد من العام 2015، كما ويعكس ثقة الجمهور العالية بالخدمات التأمينية التي تقدمها شركتنا لأبناء هذا الوطن الغالي".

وأضاف:" أن توقيع اتفاقيات تأمين طويلة الأمد مع مؤسسات عريقة كبلدية رام الله هو اشارة واضحة على ثقة المؤسسات وكبرى الشركات بالمجموعة الاهلية للتأمين ودلالة على الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة في سوق التأمين الفلسطيني، حيث اعتبر السبعاوي أننا نعتبر أن زبائن الشركة هم مكون رئيسي من نسيجها ونسعى دوماً لتقدم خدمات تأميني تلبي متطلباتهم وتفوق توقعاتهم.



وفي نهاية مراسم التوقيع شكر السبعاوي المجلس البلدي ممثلاً بالمهندس موسى حديد والادارة التنفيذية على الثقة الغالية بالخدمات التي تقدمها الشركة الأهلية للتأمين، وأكد على مضي الشركة الأهلية للتأمين قدماً في تقديم كل ما هو مميز للمواطن الفلسطيني.