المئات في غزة يخرجون تنديدا بصفقة القرن

وطن: خرج الاف المواطنين في تظاهرة حاشدة بمدينة غزة للتنديد بـ"صفقة القرن".

وانطلقت المسيرة من قرب مقر الاونروا باتجاه دوار انصار غرب المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الامريكي والصمت العربي على بنود الصفقة.

واحرق الشبان اطارات السيارات، فيما رفعت شعارات تطالب بوحدة الشعب.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، أن حركته تثمن موقف الرئيس محمود عباس بدعوته الفصائل للاجتماع في رام الله مساء اليوم لبحث مواجهة صفقة القرن.

وقال الحية خلال المسيرة "نقول للجميع نحن اليوم موحدون تحت علمنا الفلسطيني لإسقاط صفقة القرن، وشعبنا موحد عند الملمّات، وفي وجه الاحتلال كبندقية واحدة وثورة واحدة".

وأضاف الحية: "هذا المشهد الوحدوي هو أول مسمار في نعش صفقة القرن، ويظن ترامب أنه يمكن في غفلة من التاريخ أن يمرر صفقة تنهي القضية الفلسطينية، وأن يمرر إجراءات يمكن من خلالها شطب حق العودة، أو يلتهم أرضنا".

وتابع: "نقول لإخوتنا في كل الفصائل، نحن في حماس أيدينا ودماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا في مقدمة شعبنا ومعه لإسقاط صفقة القرن، ونثمن دعوة الأخ أبو مازن مساء هذا اليوم لكل الفصائل والفعاليات في الضفة الغربية، نثمن هذه الدعوة، ونقول بكل وضوح: نحن وكل الفصائل مشاركون فيها".

ولفت إلى أنه "آن الأوان لأخينا أبو مازن ليحمل الراية ويوحد شعبنا ونقاتل معك ونواجه الاحتلال معك، فالاحتلال يلعب بالنار وكلما اقترب من القدس وحق العودة وأرضنا اقتربت نهايته".

وأكد أن حماس والفصائل "سنقاوم صفقة القرن بكل ما نملك، ونحن موحدون ضدّها، ونطالب الأمتين العربية والإسلامية برفضها".