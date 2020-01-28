كتب: خالد عيسى

عليك أيّها الفلسطيني المشحّر، أن تبحث في صفقة القرن عن فلسطين الضائعة منذ ما يقارب القرن.

في أمّة تتحسس قرونها في حضرة صهر الرئيس الأمريكي “كوشنير”، وهو يجرها من قرونها الى تل أبيب لمصالحة تاريخية بين العقال العربي الأصيل وقبعة أولاد العم، التي تتمختر حول قبلة المسلمين الأولى بين قبة الصخرة، والقبة الحديدية.

وعليك ان تبحث في الرياض عن هذا الترويض العربي الفصيح، لصراع لم يعد صراعا يستحق الصراع في أمّة طنشت عن عدوها في باب العامود، وشدت حزام حزمها في باب المندب.

لا تصفن كثيرا أيّها الفلسطيني في صفاقة صفقة القرن التي تطلّ عليك برأسها بالشماخ والعقال العربي الأصيل، من عروش الرمال التي تبحث عن حماية عروشها في تل أبيب، التي داست جنازير دباباتها “مبادرة السلام العربية” بالنكهة السعودية، بين العدو والاخ العدو في بلاد الدين والنفط، وبين خادم الحرمين وخادم حل الدولتين في وهم صفقة أوسلو..

حاول أيّها الفلسطيني من شعب أيوب، أن تقرأ مصيرك القادم بين حق تقرير المصير وحق تقرير “المصاري”!

نحن مقبلون على تخلٍ عربي رسمي عن القضية الفلسطينية مقابل حكم ذاتي للسكان، تحت السيادة الإسرائيلية بقيادة سلطة مسبقة الدفع.

هيك وعلى بلاطة وبلا فذلكة التحليل السياسي المراوغ، بين حرام خادم الحرمين، وحلال حل الدولتين الذي صار من المحرمات!