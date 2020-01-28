الأردن.. اجتماع طارئ لمجلس الأعيان يبحث "صفقة القرن" والملك في وادي عربة

وطن: قرر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، عقد اجتماع مغلق للأعيان يوم غد الأربعاء، لمناقشة خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الاوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه المغلق، ما سيتم الكشف عنه من "الصفقة"، التي سينشرها البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين.

في غضون ذلك، قام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بزيارة مفاجئة إلى منطقة وادي عربة، التي شهدت توقيع معاهدة السلام بين الأردن ودولة الاحتلال في العام 1994، وذلك قبل ساعات من إعلان إدارة ترامب لتفاصيل "صفقة القرن".

وتزامنت زيارة الملك عبدالله الثاني، مع تعزيز جيش الاحتلال الإسرائيلي، قواته العسكرية على الحدود مع الأردن تحسبا لتصعيد محتمل على خلفية إعلان "الصفقة".

ويشكل وادي عربة جزءا من وادي الصدع العظيم الذي يقع بين البحر الميت شمالا وخليج العقبة جنوبا بين الأردن وفلسطين.

المصدر: روسيا اليوم