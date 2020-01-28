القيادي في حماس عمر عبد الرازق لوطن: حماس ستشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية

وطن: اكد القيادي في حركة حماس عمر عبد الرازق لوطن ان حركته ستشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية المزمع عقده الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال عبد الرازق لوطن وهو احد المشاركين في الاجتماع، ان وفدا من حماس سيشارك في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس عباس.

وكان الرئيس عباس قد دعا امس الاثنين الى اجتماع للقيادة الفلسطينية لبحث مواجهة صفقة القرن التي سيعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الساعة السابعة من مساء اليوم.

وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد اكدت اليوم ايضا مشاركتها في اجتماع القيادة الذي سيعقد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.