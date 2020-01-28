جيش الاحتلال يعلن اعتقال لبناني اجتاز الحدود من لبنان إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال لبناني اجتياز الحدود من لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مشيراً أنه يجري التحقيق معه.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أنه "تم رصد مشتبه به في منطقة قرية عرب العرامشة بالقرب من الحدود مع لبنان".

وأفاد أدرعي باستدعاء وحدات من الجيش والشرطة وقوات الأمن إلى الموقع، مبينا أنها "تقوم حاليا بالتحقيق مع المشتبه به في المكان".

وأضاف أن المشتبه به "على ما يبدو"، اجتاز الحدود من لبنان.