أبو الغيط: الموقف الفلسطيني من "صفقة القرن" هو العامل الحاسم بتشكيل الموقف العربي

وطن: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين، أي الإسرائيليين والفلسطينيين، وبوساطة نزيهة.

وقال الأمين العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن محاولة فرض أية حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح، مُشددا على أن الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي.