ترامب يعلن صفقة القرن .. اسرائيل ارض الشعب اليهودي والقدس الموحدة عاصمة لها

وطن: أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء اليوم تفاصيل صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسفراء دول البحرين وسلطنة عُمان والامارات العربية المتحدة.

وقال ترامب ان خطته تشمل حل دولتين واقعيا، على أن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، مضيفا ان حكومات المنطقة أدركت أن التطرف الإسلامي هو عدو مشترك.

واضاف ترامب " ان إسرائيل هي أرض الشعب اليهودي ولن نكرر ما عاشته من أيام مظلمة، وانه خلال سفري تأثرت بما أنجزته إسرائيل في وجه المخاطر والتهديدات".

وتابع : "أقترح حلولاً مفصلة لتقديم بيئة أكثر سلاماً لمختلف الأطراف، والرؤيا التي سأقدمها للسلام مختلفة عن المقترحات السابقة وخطتنا اليوم مكونة من 18 صفحة وانا أحاول بناء سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وان الشعب الفلسطيني يستحق فرصة أفضل لحياته وهم عانوا من الإرهاب".

واوضح ترامب " لن نطلب من إسرائيل أن تساوم على أمنها وأمانها، وان الانتقال إلى حل الدولتين لن يشكل أي خطر على أمن إسرائيل، حيث ستبقى القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وغير قابلة للتجزئة" كاشفا انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع إسرائيل من أجل تحويل الرؤيا إلى خطة واضحة المعالم.

وتطرق ترامب الى الفلسطينيين قائلاً ان "رؤيتنا ستوفر فرص استثمار هائلة في الدولة الفلسطينية الجديدة وهناك دول عديدة تريد ذلك، كما ان الصفقة ستضاعف الأراضي الفلسطينية وما من فلسطينيين أو إسرائيليين سيطردون من بيوتهم".

وتابع "الشعب الفلسطيني عانى من غياب الأمل بسبب وعود فاشلة"، ولذلك " أود أن تكون الصفقة هامة بالنسبة للفلسطينيين وفرصة تاريخية لهم كي يحققوا دولتهم".

واكد ترامب "بموجب الخطة تبقى القدس العاصمة غير المجزأة أو المقسمة لإسرائيل، ولكن هذا ليس بالأمر الكبير لأننا فعلا حققنا ذلك لهم، وسيبقى الأمر كذلك، وستعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على الأراضي التي توفرها الرؤية لتكون جزء من دولة إسرائيل."

واوضح ان المرحلة الانتقالية المقترحة لحل الدولتين لن تمثل خطورة كبيرة على دولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، ولن نسمح بالعودة إلى أيام سفك الدماء والمتفجرات والهجوم على الملاهي."

واضاف ترامب "رؤيتي تمنح الفلسطينيين الوقت للاستعداد الكامل لتحقيق دولة قائمة ومزدهرة، كما ان الصفقة ستسمح بوضع حد لأنشطة حماس والجهاد الإسلامي".

واضاف "سنساعد الفلسطينيين من أجل الوصول إلى استقلالهم ولمواجهة تحديات التعايش السلمي، وسيتم خلق فرص عمل للفلسطينيين وسيتم القضاء على الفقر للوصول إلى ازدهار حياتهم".

ووجه ترامب حديثه الى الرئيس عباس قائلا له " إذا اخترت السلام فسنكون إلى جانبك في كل مراحل هذا الدرب" مضيفاً " هذه الصفقة معقدة وصعبة لكن من واجبنا ضمان نجاحها"

واضاف ترامب "قدمت الكثير لإسرائيل مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لها، واعترفت بمرتفعات الجولان، إلا أن الاهم من كل ذلك هو الخروج من الاتفاق النووي الفظيع مع إيران"، مضيفاً "الصفقة فرصة عظيمة وتاريخية للفلسطينيين، لتحقيق دولة مستقلة خاصة بهم، بعد 70 عاما من تقدم بسيط، وقد تكون هذه أخر فرصة يحظون بها."

وتابع ترامب " هذه الأرض القديمة يجب ألا تمثل العنف بل أن تمثل السلام" ولذلك "حان الوقت لوضع حد لحقبة العنف وأميركا مستعدة للعمل مع الأطراف كافة"، مؤكدا ان "القدس هي مدينة مفتوحة وحان الوقت لتصحيح خطأ عدم الاعتراف الإسلامي بإسرائيل عام 1948"

وشكر ترامب سفراء الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين لحضورهم حفل الاعلان عن صفقة القرن.