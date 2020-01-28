عمان: الآلاف يخرجون في مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية رفضا لـ"صفقة القرن"

وطن: نظمت فعاليات شعبية وحزبية، مساء اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام السفارة الأميركية في العاصمة الاردنية عمان، رفضا لـ "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس ترمب.

وعبر المشاركون عن رفض الشعبين الأردني والفلسطيني لصفقة القرن، مؤكدين أن الأمة لا يمكن أن تتنازل عن فلسطين وعن القدس ومقدساتها، وأن هذه الصفقة ستسقط مهما بلغت قوة الدولة التي تقف خلفها.

ودعا المعتصمون الدول العربية إلى عدم التعاطي مع هذه الصفقة لأنها ستكون بمثابة هلاك ودمار للأمة إذا ما تم الموافقة عليها، وستسهم في المزيد من التوتر بالمنطقة.

واشاروا إلى أن الرئيس ترمب يسعى إلى المزيد من العبث بأمن واستقرار المنطقة، وعلى العالم أن يقف في وجه هذه الصفقة.

ورفع يافطات كتب عليها "سنسقط كل صفقاتكم، وندوس عليها"، و"فلسطين ليست للبيع"، "أميركا رأس الإرهاب"، وصفقتكم لن تمر.. تسقط صفقة القرن وعرابوها".