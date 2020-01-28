البيت الابيض ينشر خريطة لحدود "الدولتين" حسب صفقة القرن

وطن: نشر البيت الابيض، مساء اليوم الثلاثاء، خريطة لحدود "الدولتين" حسب صفقة القرن.

وظهر في الخريطة مساحات خضراء متفرقة، للضفة الغربية وقطاع غزة، ومساحات أخرى على بعد أميال جنوب القطاع على الحدود المتاخمة لسيناء أحدهما سكاني وزراعي والآخر تمثل منطقة صناعية وتصنيع باستخدام التكنولوجيا المتطورة، فيما ظهرت نقاط بنيّة اللون وهي تمثل 15 تجمعًا استيطانيًا تنتشر بين مدن الضفة الغربية.

كما لوحظ وجود نفقٍ أو جسر يمتد من شرق القطاع وصولاً إلى غرب الخليل.

وتضمنت صفقة القرن: "ان قرى المثلث من كفر قرع ، عرعرة، باقة الغربية ، أم الفحم ، قلنسوة، الطيبة ، كفر قاسم ، الطيرة ، كفر برا ، جلجولية. هذه المجتمعات ، التي تعرف إلى حد كبير بأنها فلسطينية وتم تحديدها أصلاً لتقع تحت السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة لعام 1949، لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية لأسباب عسكرية تم تخفيفها منذ ذلك الحين. وتفكر الرؤية لهذه الخطة في إمكانية إعادة رسم حدود إسرائيل، وفقًا لاتفاق الطرفين ، بحيث تصبح قرى المثلث جزءًا من دولة فلسطين.

وفي هذا الاتفاق، تخضع الحقوق المدنية لسكان مجتمعات المثلث للقوانين المعمول بها والأحكام القضائية للسلطات المعنية"

وعلق ترامب على الخريطة التي نشرها قائلا: "هذا ما تبدو عليه دولة فلسطين بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".