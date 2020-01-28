الجهاد الاسلامي: السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع يمثلون التآمر وخيانة الشعب الفلسطيني

وطن: قال داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن خطاب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للذين أعلنا خلالهما اليوم عن تفاصيل مؤامرة القرن، مملوءان بالأحقاد واستدعاء الأساطير لرمي المنطقة في العنف.

ووصف شهاب في تصريح صحفي، "من حضروا الخطاب في البيت الأبيض بأنهم مجرمون ودميون صهاينة وأياديهم ملطخة بدم الأبرياء، وجاءوا عن السلام والعدل".

وأكد أن "السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع يمثلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني الرافض لهذا الشر سيترجم بالحرص على تعزيز الوحدة والمشاركة مع الكل الوطني في مواجهة الصفقة وتفعيل المقاومة بكل أشكالها".