كوشنير: أي حل على أساس الدولتين يجب أن يرتكز على الخارطة التي رسمناها

وطن: قال جاريد كوشنير مهندس "صفقة القرن" في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الخارطة التي تم رسمها مستلهمة من الميثاق الأممي 242.

وزعم أن خطة "صفقة القرن" تمنح الجميع الحرية للصلاة في المسجد الأقصى وتضمن دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

وزعم أن حدود بلدية القدس تغيرت منذ 1967 وحتى الآن. مشيرًا إلى أن الخطة تمنح "إسرائيل" الفرصة للتمتع بمزيد من الأمن في المنطقة.

وقال "أخذنا وقتنا لرسم خرائط الحل والمناطق الفلسطينية ستربط مع بعضها عن طريق الأنفاق والجسور".

وأضاف "الخريطة التي رسمناها تتفق مع القرار الأممي ونحن لا نريد اقتلاع أي يهودي أو فلسطيني في المنطقة".

وتابع "أي حل على أساس الدولتين يجب أن يرتكز على الخارطة التي رسمناها".