محدث.. اصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

وطن: أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في وجهه، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد أن جابت مسيرة حاشدة شوارع مدينتي رام الله والبيرة احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب "صفقة القرن".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص "المطاطي"، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان الذين أشعلوا الإطارات على الطريق المؤدية إلى الحاجز العسكري المقام على المدخل، ما أدى لإصابة شاب في وجهه، بحسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

الخليل

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في منطقة عصيدة ببلدة بيت امر.

العيزرية

أصيب 12 مواطنا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن اثنين من المصابين نقلا إلى المستشفى، فيما عولج الآخرون ميدانيا.