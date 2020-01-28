عقب إعلان صفقة القرن.. وسم "فلسطين الحرة" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

وطن: تصدر وسم "فلسطين الحرة"(#FreePalestine) الترند العالمي على "تويتر" عقب أقل من ساعتين على إعلان "صفقة القرن" المزعومة.

وتم نشر نحو 60 ألف تغريدة باستخدام هذا الوسم، في تضامن عالمي واسع مع القضية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء اليوم تفاصيل صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسفراء دول البحرين وسلطنة عُمان والامارات العربية المتحدة.

وقال ترامب ان خطته تشمل حل دولتين واقعيا، على أن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، مضيفا ان حكومات المنطقة أدركت أن التطرف الإسلامي هو عدو مشترك.

واضاف ترامب " ان إسرائيل هي أرض الشعب اليهودي ولن نكرر ما عاشته من أيام مظلمة، وانه خلال سفري تأثرت بما أنجزته إسرائيل في وجه المخاطر والتهديدات".