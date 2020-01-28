فصائل لـوطن: الرد على صفقة القرن يكمن بتوحيد الصفوف والتحرر من اتفاقية أوسلو

وطن: أكد عدد من الفصائل لـوطن، على رفض ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بنود لصفقة القرن، التي وصفوها بأنها أعادت استحضار الموقف الإسرائيلي وأنها منحازة بشكل كامل لدولة الاحتلال، كما عبروا عن رفضهم لدعم دول عربية لهذه الصفقة، مؤكدين على ضرورة التصدي للصفقة بتوحيد الصفوف، والتحرر من اتفاقية أوسلو.

الشعبية لـوطن: المطلوب اتخاذ موقف صريح بالخلاص من كل الاتفاقات التي وقعت مع "اسرائيل"

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول لـوطن، إن ترامب تحدث بخطاب اسرائيلي واعاد استحضار الموقف الاسرائيلي، وما حققه خلال الفترة السابقة وصاغه في اطار خطة لا يعطي الفلسطينيين الا حفنة من اراضيهم، فهو تحدث عن القدس الموحدة وتحدث عن امن اسرائيل وضم مزيد من الاراضي، كما تحدث نتنياهو عن ضم الاغوار والمستوطنات، وعندما تحدث عن أن الخطة تضاعف ما لدى الدولة الفلسطينية الاراضي يعني ابتلاع اكثر من نصف الضفة الغربية، وتحدث عن الحق اليهودي في فلسطين، وتحدث عن معاناة الفلسطيني نتيجة الارهاب وليس نتيجة الاحتلال.

وأضاف: هناك معيارين مختلفين في النظر لحقوق الطرفين، كما أن الخطة لا تسمح بعودة اللاجئين الى اراضيهم.

وقال الغول: نحن امام خطة تبنت كامل وجهة النظر الاسرائيلية وهي تحاول فرضها على الفلسطينيين سواء قبلوا ام لم يقبلوا.

وأوضح أن "المطلوب من القيادة هو تجاوز هذا الاعلان على اهميته برفض صفقة القرن واتخاذ موقف صريح بالخلاص من كل الاتفاقات التي وقعت مع اسرائيل وما ترتب عليها من قيود وسحب الاعتراف بها، وعقد جتماع عاجل لبحث انهاء الانقسام، والشراكة في ادارة الصراع مع دولة الاحتلال بالاستناد الى استراتيجية تنطلق من بعد تحرر وطني بعيد كل البعد عن القيود التي فرضت سابقا على الفلسطينيين ، وتفتح المجال في الصراع الشعبي مع الاحتلال".

وقال: على الفلسطينيين مغادرة حالة المهادنة مع الانظمة العربية التي تطبع مع اسرائيل ، ويجب ان يصدر موقف صريح وواضح يدين مشاركة الامارات والبحرين وعمان في المؤتمر الصحفي، وتحذير اي دولة عربية يمكن ان تنخرط في هذه الخطة، وهذا يتطلب موقفا صريحا يجب الا يراعي الاعتبارات الدبلوماسية والمساعدات ، لان هذا الموقف من شانه ان يحرك الشارع العربي في هذه البلدان للجم سياساتها التطبيعية مع الاحتلال، وعلينا ان نعيد صياغة علاقتنا مع حركات التحرر العربية .

وأضاف: يجب ان ننسق خطة التواصل مع المجتمع الدولي لتحشيده لدعم فلسطين.

المبادرة لـوطن: اهم شيء تحقق في الاجتماع الفلسطيني اليوم هو ان هذه الصفقة قد وحدت الفلسطينيين جميعا

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي لـوطن، إن ما اعلن اليوم جاء كما توقعنا تماما فهي خطة لتصفية القضية الفلسطينية، واستبدال لفكرة دولة فلسطينية حرة ومستقلة بجيتوهات ومعازل في اطار نظام ابرتهايد وتمييز عنصري، وهو محاولة لتصفية حق الفلسطينيين في القدس وحقهم في اراضيهم ، وما ورد من اتفاق واضح بين ترامب ونتنياهو بما في ذلك الخارطة التي نشرت يشير الى ان المقصود ابقاء المستوطنين في الارض الفلسطينية وابقاء السيطرة الاسرائيلية على ارضي الاغوار وضم اجزاء كبيرة من الضفة الى "اسرائيل"، وتشريع لكل ما قامت "اسرائيل" به من خروقات للقانون الدولي .

وأضاف البرغوثي أن اهم شيء تحقق في الاجتماع الفلسطيني هو ان هذه الصفقة قد وحدت الفلسطينيين جميعا في اجماع مشترك على رفض صفقة القرن جملة وتفصيلا.

وتابع: من المعيب ان تشارك دول عربية في مثل مؤتمر للاعلان عن صفقة تستهدف تصفية حق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعوب العربية وحقوق المسلمين وحقوق المسيحيين في القدس والامكان المقدسة وفي فلسطين، ويجب على هذه الدول ان تتراجع. كما اننا نرفض الدعوات التي تطلق بمطالبة الفلسطينيين بالتعاطي مع صفقة القرن ، هذه دعوات استسلامية لا يمكن ان يقبل بها الفلسطينيون.

فتح لـوطن: المؤسف والمعيب تواجد سفراء دول عربية في مؤتمر ترامب

من جانبه، قال رئيس المكتب الاعلامي في التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب لـوطن، إن "قضيتنا واضحة والقانون الدولي يقول اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عاصمتها القدس الشريف، بالتالي كل ما يطرحه ترامب من صفقات لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد ، ونحن نقول اننا ما نريده هو القانون الدولي والشرعية الدولية وتطبيق مبادرة السلام العربية وهذا المطلوب".

وأضاف: المؤسف والمعيب جدا تواجد سفراء دول عربية في مؤتمر ترامب ، لا اعلم كيف استقبلوا قول ترامب بان القدس عاصمة موحدة لاسرائيل ؟ هل كانوا سعيدين ام كانوا متحمسين ويصفقون ؟

وثمن موقف الدول العربية التي قالت نقبل ما يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضه الفلسطينيون.

الديمقراطية لـوطن: هذه الصفقة هي وثيقة انتخابية لصالح ترامب ونتنياهو

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لـوطن، إن الصفقة بجوهرها تتنكر بالكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنحاز بشكل سافر لدولة الاحتلال، وهي بالتالي انقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية لذلك شعبنا وكل قواه السياسية وفي المقدمة الجبهة الديمقراطية ترفض الصفقة جملة وتفصيلا وتدعو جماهير شعبنا الى الالتفاف حول القوى السياسية الرافضة لها وندعو القيادة الى الاسراع في بناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي واتخاذ قرارات سياسية ترتقي الى مستوى التحديات وفي مقدمتها التحرر نهائيا من اتفاقية اوسلو المشؤومة، وقطع التنسيق الامني مع الاحتلال والادارة الامريكية ومقاطعة البضائع الاسرائيلية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال التي تتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد الأعرج ان شعبنا قادر على افشال هذه الصفقة فهي وثيقة انتخابية لصالح ترامب الذي يواجه مأزقا حقيقيا بسبب المطالبه بعزله، وكذلك نتنياهو الذي تنتظهره لائحة اتهام للمحاكمة.

ودعا الى مزيد من الفعل الشعبي والسياسي والدبلوماسي. كما دعا جماهير شعبنا في الوطني والشتات لتقوم بدورها في هذا النضال.

حزب الشعب لـوطن: يجب اعادة الاعتبار للنضال الوطني والهوية الفلسطينية

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فهمي شاهين لـوطن، إن ما جرى الاعلان عنه ليس مفاجئا ويأتي في سياق المؤامرات المتواصلة منذ سنوات طويلة على حقوق شعبنا الوطنية وعلى مكتسباته الوطنية وتمثيله السياسي.

وأضاف شاهين: نحن نرى بشكل واضح ان الرد على هذه المؤامرة الجديدة لتصفية القضية على رأسها قيادة اليمين المتصهين في الولايات المتحدة واليمين الفاشي في دولة الاحتلال لشطب كل حقوق الشعب الفلسطيني مستغلين كل الاوضاع المتردية للحالة العربية وحالة الانقسام الفلسطيني، لذلك الرد يجب ان يكون بشكل واضح بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وعلى رأسها تجاوز وشطب اتفاق اوسلو وما ترتب عليه من اي التزامات، وفقا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي .

وأكد أن التنفيذ الكامل لهذه القرارات يعبر عن الارادة الصادقة للقيادة السياسية الفلسطينية.

وقال: يجب اعادة الاعتبار للنضال الوطني والهوية الفلسطينية، واطلاق انتفاضة شعبية واضحة وصريحة لمقاومة الاحتلال بكل مظاهره.