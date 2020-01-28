"حزب الله" يدين خطة ترمب ويصفها بـ"صفقة العار"

وطن: دان "حزب الله" اللبناني خطة التسوية المعروفة بـ"صفقة القرن" والمقترحة من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب، قائلًا إنها "تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الطبيعية المشروعة".

وقال الحزب في بيان الثلاثاء: "صفقة العار خطوة خطيرة للغاية، سيكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها".

وأضافت: "الإدارة الأمريكية وبعد عقود من دعم العدو واعتداءاته ومجازره بحق الشعوب العربية، توجت عدوانها اليوم، بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية".

وأضاف البيان أن مشروع التوطين المندرج في إطار هذه الصفقة يعد من أبرز المخاطر التي تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه، كما يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من ذاكرة أبنائها.