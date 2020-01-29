تظاهرة غضب للطلبة الفلسطينيين في جامعة تل أبيب رفضاً لـ "صفقة القرن"

وطن: يُنظم الطلاب والطالبات العرب الفلسطينيين في جامعة تل أبيب المقامة على أراضي قرية "الشيخ موّنس" المهجرة، اليوم الأربعاء الساعة 13:00، في مدخل الجامعة الرئيسي تظاهرة غضب ضد ما تسمى "صفقة القرن" التي أعدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وطاقم مستشاريه الداعمين للمشروع الصهيوني في فلسطين لتصفية الحقوق الفلسطينية.

وأصدرت الحركات الطلابية العربية في جامعة تل أبيب بيانا جاء فيه: "نحن الطلاب والطالبات العرب الفلسطينيين في جامعة تل أبيب-الشيخ مونس جزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده ضد الاستعمار الصهيوني في جميع أشكاله، لطالما كانت الحركة الطلابية عماد الفعل الثوري الفلسطيني ضد كافة المشاريع الاستعمارية التصفوية".

وأضافت أنه "تم الإعلان عن صفقة القرن وسط غضب ورفض عارم لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده التي تدوس تحت أقدامها هذه الخطة الخطيرة التي تنوي تصفية القضية الفلسطينية ومصادرة حقنا وواجبنا في مقاومة ومجابهة الاستعمار".

وأكدت الحركات الطلابية أنه "قررنا الحراك الطلابي في جامعة تل أبيب- الشيخ مونس أن ننظم الساعة الواحدة ظهرًا في ساحة أنطين مظاهرة تلاحم مع قرار شعبنا في التصدي لهذه الصفقة وكل المخططات التصفوية التي تدور في فلكها. صفقة القرن تتحدث عن سيادة إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية وغور الأردن، وضم المثلث بشقيه للسلطة الفلسطينية، تصفية حق العودة، سيادة إسرائيل الكاملة بالقدس واعتبارها عاصمةً لها وإنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية".

وختمت الحركات الطلابية العربية في جامعة تل أبيب بالقول: "شاركونا لنسمع صوتنا في وجه منظومة القمع، ولنؤكد على عدالة وأخلاقية نضالنا الوطني في سبيل العودة والتحرر".

(عرب 48)