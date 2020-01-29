مكافحة الفساد تحيل موظفاً عاماً للنائب العام بتهمة طلب وقبول رشوة

رام الله- وطن: أحالت هيئة مكافحة الفساد امس الثلاثاء الموافق 28/1/2020 موظفاً يعمل في أحد المحاكم الشرعية الفلسطينية الى نيابة جرائم الفساد بعد وصول تحريات مقدمة من قبل جهاز الامن الوقائي حيث قامت الهيئة باتخاذ إجراءات التحقيق الأولي وسماع الافادات، وعلى أثر ذلك تبين ارتكاب الموظف المذكور لشبهة جريمة فساد تتمثل بطلب وقبول رشوة خلافاً لأحكام قانون العقوبات.

ويأتي ذلك في اطار تعزيز علاقة التعاون المشتركة بين جهاز الامن الوقائي وهيئة مكافحة الفساد في سبيل مكافحة الفساد ومواجهة اثاره السلبية على المجتمع، وتبني الهيئة سياسة العلاقة التشاركية مع جميع المؤسسات الرسمية والامنية بدعم واسناد رئيس الهيئة معالي المستشار د. احمد براك، الذي يعطي اهتماما كبيرا لتوسيع نطاق الشراكة المؤسساتية في سبيل تنفيذ الخطة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.