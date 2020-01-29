أبو مويس يبحث مع مكتب "اليونسكو" عددا من المشاريع لدعم قطاع التعليم العالي

وطن: بحث وزير التعليم العالي والبحث محمود أبو مويس، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال مدير مكتب "اليونسكو" برام الله السابق أحمد جنيد سروش، والمدير الجديد للمكتب لينا بينيت، عددا من المشاريع لدعم قطاع التعليم العالي، وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وأكد أبو مويس أهمية دعم "اليونسكو" مشاريع الجودة والتخطيط الاستراتيجي في قطاع التعليم العالي، ودعم التعليم التقني والمهني، وبرامج تعزيز القدرات والكفاءات وتدريب الأساتذة.