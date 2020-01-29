الاحتلال يقمع مظاهرات في الأغوار الشمالية وبيت لحم والعروب رفضا لـ"صفقة القرن" وضم الأغوار

رام الله- وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم "الأربعاء" آلاف المتظاهرين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والأغوار الشمالية، والرافضين لاعلان ترامب "صفقة القرن" وسياسة الاحتلال الممنهجة لضم الأغوار وفرض سيادة عليها.

قد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 11 مواطناً خلال المواجهات الدائرة مع الاحتلال في منطقتي الاغوار الشمالية ومخيم العروب شمال مدينة الخليل بالغاز المسيل للدموع والمطاط، حيث أصيب شاب بالرصاص المطاط في العروب ونقل على إثرها الى المستشفى.

جاءت المظاهرة استجابة لسلسلة من المظاهرات والفعاليات التي دعت لها الفصائل والقوى الوطنية والرافضة "لصفقة ترامب" في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة الذي يشهد إضرابا شاملا، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجد جنودها في مناطق التماس بـ الضفة الغربية خشية التصعيد والمواجهات.

وقد قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مظاهرة شعبية جابت منطقة الأغوار الشمالية والتي تندد بما يطلق عليها " صفقة القرن" وسياسة الضم.

وقد أكد المتظاهرون في الأغوار ثباتهم وصمودهم على أراضيهم رغم الاجراءات التعسفية الاسرائيلية المستمرة بحقهم والهادفة الى مصادرة أراضيهم وترحيلهم منها.

وقد منعت قوات الاحتلال وصول المواطنين إلى اراضيهم في الأغوار الشمالية بوضع الحواجز أمامهم، مطلقين عليهم وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، إلا أن أهالي الأغوار يصرون على الوصول إلى اراضيهم بغية حراستها والتصدي للاحتلال.

هذا وقد انطلقت فعالية شعبية في مدينة بيت لحم، وطولكرم ومخيم العروب بالخليل رفضا لصفقة القرن، كما نظم الطلبة في جامعة " تل أبيب" اعتصاماً أمام مبنى الجامعة لاعلان رفضهم لتنفيذ تفاصيل الصفق التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أمس " الثلاثاء" الموافق 28 يناير/كانون الثاني، بنود الصفقة والتي تنص على حل دولتين واقعي، وأن تظل القدس عاصمة موحدة "لإسرائيل".