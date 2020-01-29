النيابة العامة الروسية تبدي استعدادها لتقديم الدعم المادي واللوجستي لنظيرتها الفلسطينية

وطن: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، في مكتبه وفدا من أعضاء النيابة العامة في جمهورية روسيا الاتحادية، لتفعيل مذكرة التفاهم وتبادل الخبرات ما بين النيابة العامة الفلسطينية ونظيرتها الروسية.

وأطلع الخطيب الوفد برئاسة النائب الأول لرئيس الإدارة العامة للشؤون القضائية الجنائية يوليا شيخافيتوشوفا، وبحضور ممثل جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير غوتشا بواتشيدزه، على آلية عمل النيابة العامة والنيابات المتخصصة والدوائر والوحدات والأقسام، وأهم التحديات التي تواجهها.

كما أطلعهم على تطلعات النيابة العامة المستقبلية للأولويات المطلوب تنفيذها في مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الطرفين سابقا.

وأشار إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة ما بين النيابتين، لما لها من أهمية في تعزيز مفهوم التصدي للجريمة بكافة أشكالها، وذلك من خلال المساعدة القضائية وتبادل الخبرات والتدريب في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب الوفد الروسي عن استعداد النيابة العامة الروسية لتقديم كامل الدعم المادي واللوجستي في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، ودخولها مرحلة التنفيذ.

يشار إلى أن زيارة الوفد الروسي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وستتم خلالها تدريبات متخصصة بين الطرفين، وتبادل للخبرات، والاطلاع على التجربتين الروسية والفلسطينية في مجال التعاون القضائي والجرائم الالكترونية.