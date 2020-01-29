"الديمقراطية": لنشرع فوراً في تطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي وتغيير وظائف السلطة بتحريرها من اتفاقات أوسلو

رام الله- وطن: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ترجمة ما تم التوافق عليه في الاجتماع القيادي يوم أمس في رام الله، الالتزام بقرارات المجلس الوطني وقرارات المجلس المركزي، والشروع فوراً بتطبيقها، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معها، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي.

كما دعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى الشروع في ورشة عمل من أجل تطبيق هذه القرارات والبدء بإجراءات تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية، نحو سلطة متحررة من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، تتسلح بخطط تهدف إلى توفير عناصر الصمود والثبات لشعبنا في مواجهته لصفقة القرن (صفقة ترامب – نتنياهو) وسياسات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية.

وأكدت الجبهة على ما ورد في مداخلة ممثليها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو مكتبها السياسي تيسير خالد الذي دعا إلى تنظيم حوار وطني فلسطيني شامل على أعلى المستويات في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، لإنهاء الانقسام، يشارك فيه إلى جانب اللجنة التنفيذية رئيس المجلس الوطني، والأمناء العامون لجميع الفصائل بمن فيهم حماس والجهاد والصاعقة، والجبهة الشعبية ــــــ القيادة العامة، للاتفاق عن خطة لإيجاد عمل نواجه من خلالها صفقة ترامب.

كما أكدت على موقفه الداعي إلى تجسيد تغيير وظائف السلطة بتحرير سجل السكان، وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال ومدّ ولاية المحاكم الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية بحدود 4 حزيران 67 وفي القلب منها القدس، إلى جانب وقف التنسيق الأمني، وإبلاغ دولة الاحتلال أن الفلسطينيين لن يكونوا وكلاء لمصالحها الأمنية وغير الأمنية، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من قيود بروتوكول باريس.

ودعا تيسير خالد إلى دفن جثة أوسلو، التي نفقت وبدأت تتعفن وتتصاعد روائحها في كل مكان، وقطع الطريق على الثنائي ترامب ــــــ نتنياهو، من تكرار لعبة الجثث الميتة، التي تلزم الجانب الفلسطيني بإلتزاماتها كإتفاقيات سارية، في الوقت الذي تنتهكها دولة الإحتلال فضلاً عن إنتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.