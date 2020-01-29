الاوقاف لوطن: الأخطر في "صفقة القرن" تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وجعل الصراع "دينيا"

رام الله-وطن: لم يتوقف الرئيس الأمريكي ترامب بعد عن فرض وقائع جديدة تمس المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، حيث أعلن عن بنود صفقة القرن التي وصفها الرئيس محمود عباس بـ"صفعة العصر" حتى يعطي دولة الاحتلال مساحة لفرضة سيادتها الكامل على المقدسات في القدس وتحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الى صراع ديني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرج في مؤتمر صحفي أمس " الثلاثاء" وأمام العلن ليجدد النزاع على الاراضي المقدسة والمقدسات، ويؤكد حل الدولتين بشكل واقعي، على أن تظل القدس عاصمة موحدة "لإسرائيل".

أحد بنود " الصفقة" طالت المسجد الأقصى، حيث دعا ترامب إلى تقسم المسجد زمانيا ومكانيا بين اتباع الديانات المختلفة، والسماح للجميع بالصلاة فيه.

وأكدت الصفقة على "السماح لأبناء جميع الديانات بالصلاة في جبل الهيكل الحرم الشريف بما يحترم معتقداتهم مع الأخذ بعين الاعتبار اوقات الصلاة والعطل الدينية وغير ذلك من العناصر الدينية"، وفق ما جاء في أحد بنودها.

وبدورها حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية اليوم "الأربعاء" من فرض واقع جديد على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها في القدس.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: "ممارسات سلطة الاحتلال لتعطيل عمل دائرة أوقاف القدس الشريف، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، تهدف لفرض التقسيم الزماني والمكاني"، مشددة على أن "المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي لا يقبل الشراكة، وليس لغير المسلمين أي حق فيه، وأن الأردن بقيادته الهاشمية هو صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وهو يقوم بهذا الدور نيابة عن الأمة الإسلامية".

وأكد مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني لـوطن، أن الاحتلال يحاول من خلال فرض ما اطلق عليها "صفقة القرن" تقسم المسجد الاقصى زمانياً ومكانياً بهدف تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الى صراع ديني.

وقال: "ما اراده الاحتلال تحويل الصراع السياسي الى صراع ديني، يهدف لتقسم المسجد الاقصى وتأجيج المنطقة واشعالها، فقد تجرأ بأفعاله اكثر من أي وقت سابق".

وأوضح أن "صفقة القرن" وكما وصفها " صفقة العار" لن تفرض على الشعب الفلسطيني رغماً عنه، فيما لن يقبل بها أي مواطن وحتى طفل فلسطيني، إذا ما وافق عليها من يروج لها. مضيفاً: "بنود الصفقة مرفوضة بشكل كامل".

وأوضح أن الاحتلال قد فرض سيطرته على الاراضي الفلسطينية بشكل كامل، وبذلك فهو لا يحتاج لإذن كي يرتكب أفعاله في المسجد الاقصى.

وقال : " الاحتلال ينتظر ردات الفعل، وفي حال حصل على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة ريما يتجرأ أكثر للمساس بالمسجد الاقصى ولكن هذ الامر سيشعل المنطقة كاملة".

فيما أوضح أن اليمين المتطرف الاسرائيلي يسعى أيضا لتهجير الفلسطينيين من ارضهم وليس من المسجد الاقصى فقط. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني متمسك عقائدي بالمسجد الاقصى، ولا مساوماة على العقيدة.

وبدوره قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل التفكجي لـوطن، أن الاسرائيليين وترامب يريدون تحويل الصراع السياسي الفلسطيني الإسرائيلي على الارض إلى صراع ديني، أي صراع ما بين المسلمين واليهود.

وقال : " الهدف من تحويل الصراع الى صراع ديني هو تحقيق الخسارة النهائية".

وأوضح أن ترامب عندما أعلن عن الهيكل المزعوم داخل المسجد وتقسيم المسجد الاقصى بالزمان والمكان، والسماح لجميع الديانات بالصلاة فيه، أراد أن يقول للعالم ككل " لنا الحق في هذا المكان".

وأشار إلى أن الخطر يكمن في تقسيم المسجد الاقصى رغم الوصاية الأردنية والاتفاقيات وكما جرى تقسيم الحرم الابراهيمي الشريف الى قسمين لليهود وللمسلمين.

وقال التفكجي:" المسجد الاقصى مقسم زمانياً، أما مكانياً يريد ترامب ونتنياهو إقامة كنيس داخل ساحات المسجد الاقصى أي عند باب الرحمة، لاعتبار المسجد هو مكان الهيكل المزعوم"

وأكد بأن بنود صفقة القرن قد منحت دولة الاحتلال مبرراً لفرض سيطرتها على المقدسات والمسجد الاقصىـى مشيراً إلى أن الحكومات الإسرائيلية السابقة وبعد عام 1967 كانت أكثر حكمة من يومنا هذا، خاصة وأن اليمين الإسرائيلي المتطرف بدأ بالتفكير بأحقية الاسرائيليين بـ قبة الصخرة وكما يطلقون عليها " جبل الهيكل".

وقال : "الاسرائيليون يؤكدون بأن القدس بلا الهيكل هي لا شيء".