رام الله- وطن: جرى في مقر شبكة المنظمات الاهلية برام الله، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشبكات المظلاتية للمجتمع المدني ومركز ابداع المعلم المنسق لقطاع التعليم.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن مشروع شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الاساسي لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات العامة الممول من الاتحاد الاوروبي.

وجرى اختيار ابداع المعلم على ضوء الاجتماع الذي عقدته مؤسسات قطاع التعليم بداية نوفمبر الماضي، وقام مركز ابداع المعلم بتطوير خطة محددة بمشاركة مؤسسات قطاع التعليم شملت الاولويات الوطنية للعام الجاري 2020 كما تشمل رصد خبراء والعاملين في القطاع في فلسطين، وكذلك اشراك المجتمع المدني في التخطيط ووضع السياسات وعملية التعليم المتعلقة بالهدف التنموي الرابع، والتشبيك الوطني والتضامن الدولي عبر حملات ضغط ومناصرة على المستوى المحلي والعربي، وتعزيز قدرات المؤسسات الاعضاء في متابعة وتقيم الاداء الحكومي تحديدا تجاه سياسات ونوعية التعليم.